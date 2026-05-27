今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第43回（2026年5月27日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）終わらない看病婦と看護婦の対立りん（見上愛）と直美（上坂樹里）以外の見習い看護婦たちの名前はなかなか覚えられない。それは筆者の記憶力が