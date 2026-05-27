サンフレッチェ広島は５月27日、茶島雄介がJ１百年構想リーグをもって現役引退すると発表した。現在34歳のMFは、広島のユースから2010年に東京学芸大に進学し、14年に広島でプロキャリアをスタートさせた。その後は17年にジェフユナイテッド千葉へのレンタル移籍を経験し、20年に広島に復帰。これまでJ通算166試合に出場し、10ゴールをマークしていた。長きに渡って在籍した広島でキャリアに幕を閉じる決断を下した茶島は、