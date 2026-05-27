27日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2357枚だった。うちコールの出来高が7112枚と、プットの5245枚を上回った。コールの出来高トップは8万円の661枚（変わらず1円）。プットの出来高トップは6万円の420枚（45円安320円）だった。 コールプット 出来高前日比