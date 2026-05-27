27日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1965枚だった。うちプットの出来高が1521枚と、コールの444枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の243枚（2円安1円）。コールの出来高トップは8万2500円の84枚（23円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行