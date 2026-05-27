27日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は170枚だった。うちコールの出来高が126枚と、プットの44枚を上回った。コールの出来高トップは7万2500円の59枚（1015円）。プットの出来高トップは2万円の21枚（2円安8円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使