ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのロッキーズ戦に「9番三塁」で先発出場。3回裏に本塁打を放つなど2試合連続のマルチ安打を記録したが、左わき腹を痛めて途中交代。戦列復帰を果たした矢先にアクシデントに見舞われた。 ■軽症なら……2、3週間の離脱か この試合15－6で大勝したドジャースは、序盤から打線が爆発。初回にムーキー・ベッツ内野