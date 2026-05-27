中国メディアの環球時報は26日、ドイツのライヒ経済相が26〜29日の日程で中国を初めて訪問することに関連し、「ドイツ企業の経営幹部が多数同行することは、中国との協力に対する強い意欲の現れだ」と報じた。記事によると、ライヒ氏の訪中には、総合化学メーカーのBASF、エネルギー企業のシーメンス・エナジー、鉄鋼・工業製品メーカーのティッセンクルップなどの経営幹部40人が同行する。ライヒ氏は27日に北京、28日に広州を視察