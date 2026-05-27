ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが26日、ファッションメディア「ELLE Japan」の公式インスタグラムに登場。韓国俳優のイ・ビョンホン、パク・ソジュンとの3ショットが公開され、豪華共演に反響が集まっている。【動画】「なんと豪華なコラボ」イ・ビョンホン＆パク・ソジュンに挟まれるちゃんみなちゃんみなは、韓国で開催されたシャネル（CHANEL）の『2026年メティエダールコレクション