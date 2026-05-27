パーソナルトレーニングの負傷事故の治療期間消費者安全調査委員会（消費者事故調）は27日、スポーツジムなどでトレーナーから個別指導を受ける「パーソナルトレーニング」の負傷事故の調査報告書を公表した。トレーナーの4割超は利用者に負荷をかけ過ぎた経験があり、1割はトレーニングでの安全管理を学んでいなかった。事故の要因にトレーナーの知識・経験不足や危険性の過小評価を挙げた。報告書によると、消費者庁の「事故