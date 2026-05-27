北海道・三陸沖後発地震注意情報の前後における備蓄確認日本海溝・千島海溝沿いでマグニチュード（M）7以上の地震が発生した場合などに出される「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を巡り、4月の2回目の発表後に取った防災行動を尋ねたところ、備蓄確認をした人は10％を下回ったことが27日、関西大などのチームの調査で分かった。特別な準備はせず何もしなかった人は30.5％に上った。備蓄確認をした人は昨年12月の初発表の際よ