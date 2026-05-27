地球上どこにでも届くＩＣＢＭ2026年5月12日、ロシア国防省は、RS-28サルマト重ICBM（大陸間弾道ミサイル）の発射試験に成功した、とプーチン大統領に報告した。射程3万5000km以上とされるRS-28サルマトは、性能上、アメリカ本土や欧州、南米、オーストラリア大陸など、一周約4万kmの地球上どこへでも届く大陸間弾道ミサイル（ICBM）だというだけではない。その先端には、核弾頭を内蔵した極超音速滑空体アヴァンガルドを搭載でき