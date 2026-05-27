◇卓球アジア選手権大会 日本代表選手選考会(27日、所沢市民体育館)今年10月にウズベキスタンで開催されるアジア選手権の日本代表は女子は長粼美柚選手、男子は田中佑汰選手に決まりました。今大会は第1ステージで8組に分かれ総当たり戦を行い、1位が突破。27日のステージ2はトーナメント戦となり、準々決勝から決勝まで戦い、優勝者が代表の切符をつかみます。女子の決勝は長粼選手と赤江夏星選手が戦いフルゲームの