5月27日までに、女優の比嘉愛未主演の7月期ドラマ『ファーストクライ』（日本テレビ系）の公式Xが更新。ドラマの公式ビジュアルが公開されたのだが、その写真が混乱を生んでいる。同ドラマは、セレブ病院の裏側で少子化や医師不足により行き場を失った妊婦たちを無償で救う医療チームの奮闘を描くメディカル・エンターテインメントだ。比嘉は、日本テレビのゴールデンプライム帯のドラマで初主演を飾る。「比嘉さんは、産婦人