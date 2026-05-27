5月26日、女優の比嘉愛未が、7月期の連続ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系）で主演を務めることが発表された。ドラマのキービジュアルも公開されたが、“ある部分” がSNSをざわつかせている。同作は、日本屈指のセレブ病院の産婦人科医を描いた物語。「病院内で、行き場を失ったワケありの妊婦を無償で救う『母子救命救急班』が結成されます。比嘉さん演じる主人公は、片耳に先天性の難聴を抱えなが