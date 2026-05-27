「逮捕された事実を消すことはできない。監督の暴力は非常に重い出来事。辞任は避けられない」5月25日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後、釈放されたプロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督の辞任を受け、翌日午後、巨人の山口寿一オーナーは冒頭のようにコメント。「暴力は許されない。監督を続けることは許されない」とも語った山口氏だったが、これに弁護士でタレントの橋下徹氏が異論を唱えて話題