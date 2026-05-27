5月25日、モデルでタレントの藤田ニコルがYouTubeチャンネル「藤田ニコル☆NICOLE FUJITA」を更新。『【出産レポ】第一子出産レポ』と題した約14分の動画を公開し、そのリアルな内容が大きな話題を呼んでいる。動画の冒頭、字幕で《この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします》と、第一子出産を報告した藤田。動画では、出産前夜の緊迫した様子から、産後ケア施設での生活まで詳細にとらえられて