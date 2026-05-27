イメージ 猛暑の影響で熱中症による救急搬送者数が増加し、深刻な社会問題となっています。行政・企業・団体が連携して熱中症対策を話し合う会議が2026年7月1日、高松市役所で開かれます。 大塚製薬が主催する「高松市熱中症対策情報共有会」です。スーパーやホームセンター、運輸会社、プロスポーツクラブなどから約50人が出席し、熱中症対策について意見を交換します。 共有会で