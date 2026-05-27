メーガン妃が、自身のライフスタイルブランド「As Ever」のプロモーションで着用した高額ジュエリーをめぐり、安全面への懸念が浮上している。メーガン妃はジャムやキャンドル、紅茶、蜂蜜、チョコレートなどを紹介するインスタグラム映像で、カリフォルニア風の装いに高級ジュエリーを合わせて登場した。 【写真】ラブブレスレットに腕時計腕だけでいくらかかってるの？ 今回のキャ