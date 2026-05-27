【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#57【初回】アルバム『パスト・マスターズvol.1』ビートルズを聴き始めるなら「これから」 お買い得な全18曲入りアルバムアルバム『パスト・マスターズvol.1』（1988年3月7日発売）?◇◇◇■『ロング・トール・サリー』今回はアルバム『パスト・マスターズvol.1』の中から、ポールの歌うロックンロール2曲。まずは『ロング・トール・サリー』。これが現在の正式