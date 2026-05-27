映画『正直不動産』の大ヒットを受け、主人公・永瀬財地を演じた山下智久が、5月25日に福岡、26日に大阪で、出張舞台あいさつを実施。自らマイクランナーとして客席へ降り、観客から直接質問を受けるなどして会場を大いに盛り上げた。【写真】福岡には白＆大阪には黒のルックで出張山Pの神対応に沸く客席■一番お店選びにこだわりそうな『正直不動産』メンバーは…？25日に行われた福岡のT・ジョイ博多スクリーン8での舞台あ