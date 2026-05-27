◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン全く無駄のない動きで呼吸を一つに合わせた。アスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）はつきっきりで調教をつける岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝が手綱を執り、ＣＷコースから坂路へ。最初の２ハロンは１７秒０、１５秒０と遅いラップでも落ち着き払い、手綱を緩めた後半２ハロンは重心