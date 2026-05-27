記事ポイントリーベルホテル大阪の3F「Dining BRICKSIDE」で、2026年7月17日から9月17日まで夏限定ビュッフェを開催スパイスやハーブを効かせた“HOT”メニューと、清涼感のある“COOL”メニューを約60種類展開キッズメニュー、体験型スイーツ、お盆期間限定のグレードアップメニュー、テラス席も用意 リーベルホテル大阪の3F「Dining BRICKSIDE」に、夏の暑さを食で楽しむディナー企画が登場します。2026年7月17日から9月17