日本サッカー協会は２７日、６月１日からオーストリア、スロベニアで行われる欧州遠征に臨むＵ―２１日本代表メンバーを発表し、Ｊ２藤枝からはＤＦ永野修都（２０）が選出された。永野はＦＣ東京から今季、育成型期限付き移籍（６月３０日まで）で加入。１８２センチの高さを生かした対人守備とビルドアップ能力を武器とし、３バックの全ポジションをこなせる。明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグでは１６試合全てにフル出場。