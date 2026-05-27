テレビアニメ『天幕のジャードゥーガル』が、7月4日午後11時よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日ほかにて、初回2話連続1時間スペシャルで放送されることが決定した。あわせて第2弾PVが公開され、オープニングテーマはSEKAI NO OWARIの新曲「Stella」に決定した。【動画】公開された『天幕のジャードゥーガル』新PV第2弾PVではモンゴル帝国の皇帝チンギス・カンの第三皇子のオゴタイや第一皇子ジュチ、第