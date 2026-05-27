俳優の中尾明慶（37）が26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。さらりと自身のNGを明かした。【動画】「基本的にはお断り」“NG”の仕事について説明した中尾明慶（17:00頃）中尾は3日に自身のインスタグラムで「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」とつづり、足が段差の違う隣のベッドまで飛び出している驚きの寝相の写真を投稿。これに妻で俳優の仲里依紗（36）も「私は13年も悩み続けています」と反応し話題