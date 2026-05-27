キックボクシングフェス.2GOATは27日、都内で前日計量と会見を行った。セミのISKAユニファイドルール世界スーパーフェザー級（59キロ）タイトル戦3分3R延長1Rは王者の寺田匠（25＝teamVASILEUS）は58.95キロ、挑戦者のドミニク・リード（32＝ニュージーランド）は58.85キロで計量パスした。計量後、会見に出席した寺田は「やっとこの日が来たな。体も心も過去一で仕上がって、楽しみにしててほしい。減量はChatGPT（AI）に