俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第44回（28日）の場面カットが公開されている。【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開前回は、りん（見上愛）は個室の患者を多く受け持つようになり忙しい日々。ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は、患者の小野田（宮地雅子）の食欲がな