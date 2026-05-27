経団連がまとめた、この春の大手企業の労使交渉の第一回集計結果によりますと、賃上げ率の平均は、5.46％でした。【映像】大手の賃上げ率5％超え 額は1976年以降“最高”5％を超えるのは、3年連続です。引き上げ額は平均1万9964円と、いまの集計方法になった1976年以降で最高となりました。（ANNニュース）