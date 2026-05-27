フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が、27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、長女への暴行容疑で逮捕された巨人の阿部慎之助前監督（47）の今後について、見解を示した。読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ゲンカを止めようとした阿部前監督が、長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこ