元AKB48でタレントの西野未姫が18日、自身のアメブロを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との間に誕生した、第二子となる男児の名前を公表した。【映像】西野未姫の“3LLDDKK”の自宅（複数カット）2022年11月、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産、2026年1月には第2子妊娠を報告し、今月8日に無事男の子を