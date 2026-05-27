聴覚障害がある自民党の斉藤里恵衆院議員は２７日の衆院厚生労働委員会で、事前に入力した文章を読み上げるソフトを使って質問に臨んだ。参院では同様のソフトが使用された例があるが、衆院では初めて。斉藤氏は元「筆談ホステス」として知られる。この日は障害福祉などに関する政府の見解をただした。政府の答弁は音声を起こすソフトを通し、斉藤氏の持つタブレット端末に文字で表示された。