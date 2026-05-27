俳優の和田正人（46）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。学校教育での「AIリテラシー教育」導入を訴えた。2児の父でもある和田は「子供を持つ親として思うんだけど…」と書き出し、「未成年の学校教育の中に、AIリテラシー教育を取り入れて貰えんだろうか」と訴えた。「正しい使い方、大人もよくわかってない。私もわかってない」と正直な胸の内を吐露。その上で「早くからしっかりとAI活用法を教育していけば、人間ら