気象予報士の穂川果音さんが5月26日、自身のインスタグラムを更新。九州のソウルフードとして親しまれるうどんチェーン店を訪れたことを報告しました。 【写真を見る】【 穂川果音 】小倉で九州のソウルフードを堪能「初めての資さんうどん！」「焼きうどんって、こんなにモチモチしているんだね！！」穂川さんは「初めての資さんうどん！焼きうどんと瓶ビールの組み合わせが最高に美味しかったーー」と投稿。 「焼