ラリージャパンの開幕が迫る25日に放送された「ABEMAモータースポーツ完全ガイド2026」で、WRC（世界ラリー選手権）の“影の主役”であるコ・ドライバーが「視界ゼロ」のピンチを救った“起死回生の荒業”が話題を呼んでいる。【映像】ピンチを救った荒業、驚きの珍光景（実際の様子）激しい雨と霧によりフロントガラスが曇り、前方が一切見えなくなるアクシデントが発生する中、助手席のコ・ドライバーが突如として足を使った