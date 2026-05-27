イスラエル軍は27日、パレスチナ自治区ガザ地区でイスラム組織ハマスの軍事部門トップを殺害したと発表しました。イスラエル軍は27日、26日に行われたパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃で、ハマスの軍事部門トップのオデ司令官を殺害したと発表しました。「オデ氏が潜伏先として使用していたガザ市中心部のテロ関連施設を攻撃した」ということです。イスラエル軍によりますと、オデ氏は、およそ2週間前に殺害された前任者のハダド