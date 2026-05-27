きょう午後3時半前、愛知県春日井市で軽乗用車2台とトラックが絡む事故がありました。消防によりますと、この事故で軽乗用車に乗っていた70代の女性が意識不明の重体です。 【写真を見る】【速報】軽乗用車2台とトラックが絡む事故 70代女性が意識不明の重体 50代男性も軽いケガ 交差点の手前でトラックが追突か… 愛知･春日井市 事故があったのは、春日井市東野新町の国道19号できょう午後3時半前、「軽乗用車2台とトラックの事