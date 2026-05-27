2026年10月10日（土）、11日（日）に、京都出身のロックバンド・くるりが主催する音楽イベント「京都音楽博覧会2026（略称：おんぱく）」が開催される。このたび、第1弾出演アーティストが発表された。2007年の初開催以降、今年で20回目を数える京都音博。今回発表されたのは、くるり、ASIAN KUNG-FU GENERATION（アジアン・カンフー・ジェネレーション）、indigo la End（インディゴ ラ エンド）、奥田民生、マカロニえんぴつ、宮