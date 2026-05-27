アンカー・ジャパンは、ピカチュウデザインを施したUSB急速充電器やトラベルアダプタ、ポーチに加え、同社初となるポケモンモデルのイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンを7月上旬より販売開始することを発表した。 【画像あり】ピカチュウとイーブイが旅行に持っていきたいアイテムにグッズラインナップ 今回発表されたのは、『Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル』『Anker トラベルアダプタ