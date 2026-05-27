山形県の海辺近くにある小学校で津波を想定した訓練が行われ、児童たちが避難の仕方などを確認しました。 【写真を見る】「もう少し早く逃げないといけないと思った」海近くの小学校で津波を想定した訓練（山形・酒田市） 訓練を行なったのは浜中小学校の全校児童５４人です。 海辺近くの地区では地震発生時、津波による被害が発生する恐れがあります。 きょうの訓練は、山形県沖を震源とする地震が発生し、酒田市で震度６強を