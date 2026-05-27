北海道・釧路警察署は2026年5月27日、釧路市の障害者支援施設「鶴が丘学園」に勤務する生活支援員・高橋海吏容疑者(29)を暴行の疑いで逮捕しました。高橋容疑者は2026年3月11日11時45分ごろ、施設内で入所者の42歳の男性に対し、頭をつかんで押さえつけるなどした疑いが持たれています。さらに3月15日午前7時45分ごろから約50分の間には、29歳から58歳までの男性入所者3人に対し、相次いで腹を蹴ったり顔をコップで殴ったりするな