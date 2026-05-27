村上が打った瞬間にそれと分かる豪快ホームランを放った(C)Getty Images圧巻の一振りだ。現地時間5月26日、ホワイトソックスの村上宗隆は、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」として先発出場し、8回に2試合連発となる19号同点2ランをマーク。チームは延長11回の末、3-5で敗れたが、この豪快弾には、ネット上でさまざまな反響が寄せられている。【動画】「あまりの衝撃にグラブを…」相手投手も唖然！村上宗隆の19号2ランシー