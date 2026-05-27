加賀百万石の武家文化で培われてきた伝統工芸・加賀友禅。石川県内の加賀友禅作家が趣向を凝らした作品を集めた展覧会が金沢市で始まりました。落ち着いた色彩と写実的な草花模様。加賀友禅工芸展は、技術の保存や後継者の育成のため公募制で開かれている展覧会でトキが舞う能登が描かれた作品など着物や帯あわせて46点が並んでいます。京都や東京に負けないような多様で高いオリジナリティを見てもらえる金沢市の吉本大輔さんが手