ＴＢＳは２７日、都内の同局で定例社長会見を実施。テレビ朝日系「あのちゃんねる」の番組内容を巡って歌手でタレント・あのがＸで苦言を呈した上で降板を宣言するなどした一連の事案について、合田隆信専務が言及した。合田専務は「他局の番組でのことなので直接的にこちらからコメントってことはないですけど」と前置きしつつ「一般的な話になりますけど、ああいう種類のバラエティーについていろいろ言われてますが、演出方