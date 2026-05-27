プロ野球フレッシュオールスターゲーム２０２６の開催要項が２７日に発表された。２軍は昨年までイースタン・リーグ、ウエスタン・リーグとして行っていたが、今季からファーム・リーグ西地区、中地区、東地区の３地区制に再編。今季に関してはフレッシュオールスターはセ・リーグ選抜とパ・リーグ選抜が対戦する形式となった。７月２７日にハードオフ新潟で予定されている。各チームの推薦選手が発表され、巨人からは以下