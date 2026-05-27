ロックバンド・爆風スランプが２７日、新曲「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊りから武道館で編」をデジタルリリースし、７月２２日にミニアルバム「今こそ！爆風スランプ」をリリースすることも発表された。新曲は、バンド結成直後に制作した未発売楽曲「ええじゃないか」をアレンジしたもので、お笑い芸人・小島よしおが参加。公開されたオフィシャルＭＶでは、演奏に加えてボーカル・サンプラザ中野くんと小島が日常の「