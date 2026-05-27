日本サッカー協会（JFA）は27日、第52回モーリスレベロトーナメントに臨むU−19日本代表のメンバーを発表した。モーリスレベロトーナメントは毎年フランスで開催されている国際大会で、世界各国の育成年代の代表チームが招待される。かつては『トゥーロン国際大会』の名で親しまれ、数多くのスター選手が同大会での活躍をきっかけに名を揚げた。同じ期間に北中米遠征、およびFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のトレーニ