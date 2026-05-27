厚生労働省厚生労働省は27日、2025年の職場での熱中症死傷者数（確定値）が前年から546人増え1803人に上ったと発表した。同省によると、24年に続き、統計を取り始めた05年以降で最多となった。うち死亡者数は19人で、昨年から12人減った。いずれも男性だった。厚労省は「昨夏の記録的猛暑が増加の一因」と推測。その上で、熱中症対策を事業者の義務とする改正労働安全衛生規則が昨年6月に施行されたことを踏まえ、「対策が進ん