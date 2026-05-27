27日午後4時39分ごろ、北海道、青森県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は十勝沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の浦河町、えりも町、浦幌町、浜中町、標茶町、それに別海町、青森県の八戸市と五戸町です。【各地の震度詳細】■震度1