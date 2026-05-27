日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「住まいのトラブル１１０番」。自宅トラブルなどをテーマにトークを繰り広げた。柔道女子５７キロ級の１２年ロンドン五輪金メダリスト・松本薫さんは自宅での衝撃的な事件を告白。現役時代は、闘志をむき出しにするスタイルから「野獣」の異名で愛された松本さんだが、自然に囲まれた我が家で、まさかの「獣害」に困惑したこ