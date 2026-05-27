26日に行われたBリーグCS決勝第3戦を制し、創設6年目でBリーグ初優勝を成し遂げた長崎は27日、公式サイトを更新。この日行われる優勝報告会について、混乱を避けるため急きょ「無料チケット制」を導入して実施すると発表した。26日のCS決勝第3選では、21年東京、24年パリ五輪日本代表の馬場雄大が14得点と活躍し主導権を掌握。参入5季目のチャンピオンシップ初挑戦で一気に頂点に上り詰めた。来季からリーグは最上位の「Bリー